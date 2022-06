Pompei. Musical Scugnizzi in scena i ragazzi del Santuario

Rimalza ancora presso le famiglie di Pompei l’eco fel successo strepitoso del musical “Scugnizzi”, messo in scena, mercoledì 8 giugno, al Teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei, dai ragazzi del Centro educativo “Beata Vergine” e del Centro educativo “Bartolo Longo”, guidati rispettivamente da Suor Maria Neve Cuomo e Fratel Filippo Rizzo. Alla serata ha partecipato l’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo che (come si vede dalla foto) al termine del musicallo é salito sul palcoscenico in mezzo ai ragazzi.