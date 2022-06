Pompei. Rocc50 the golden epic birthday

Epic Evento in collaborazione tra Pompeilab e Rocco Traisci.

ROCC50: THE GOLDEN EPIC BIRTHDAY

Pompei Lab – sabato 11 giugno 2022

“Sabato 11 giugno, in occasione dei miei 50 anni. – informa Rocco Traisci – vi aspetto al Pompei Lab per un fantastico show. Ognuno ha le sue perversioni – prosegue – la mia è sempre stata quella di mettere insieme le persone e vedere che succede (e succede sempre qualcosa). Il birthday party è un pretesto per riaccendere una “golden epic” traboccante di splendidi musicisti”.

Ecco programma

Ore 21.00 Dj set

TIBET

Metti una serata con Aussteinger, Altin Gün, Justice e Loop, più un tocco di Brian Ferry, The The, Neue Heimat e qualche exploit di Gilbert Becaud ed eccoci al cospetto di Andrea Betti, aka DJ TIBET, special disk “joggler” by Tuscany che schizza sul ring come un agilissimo wrestler.

Ore 21.45 Showcase

AL MUSTAQIL [da Firenze]

(presentazione album)

A proposito di toscani speciali (ndr. non i sigari) : Jacopo Andreini de L’Enfant Rouge arriva per la prima volta a Pompei con il suo alter ego AL MUSTAQIL e la presentazione del secondo album in stile rebetico metal dubstep: “Incarcerare innocenti non è un lavoro, è una vergogna” (scritto in greco sulla copertina).

Da venticinque anni Andreini produce, si autoproduce, fonda etichette (Afoforomusic, Frigorifero) ma soprattutto gira il mondo suonando sax, bouzouki, chitarre, batteria, bendir, riqq in una sorta di grammelot afro-italoamericano (“you make prosciutto with fat americano baby, I know”).

Ore 22.15

ALFONSO BRUNO

GIOVANNI CINQUE

MASSIMO CORDOVANI

FREAK OPERA

NICODEMO

PENNELLI DI VERMEER

SCAPESTRO

THE SHAK & SPEARES

PETAR KUSTURIN

(Happy revival)

L’Happy Revival è un tributo alla fantastica scena musicale che ha contrassegnato la vivacità culturale dell’intera provincia sud di Napoli. Le band con le quali ho condiviso canzoni, concerti e avventure irripetibili presenteranno alcuni brani del loro repertorio e non smetterò mai di ringraziarle per questa follia. Da Fofò Bruno a Pietro de Cristofaro, da Pasquale Sorrentino a Massimo Cordovani e Fulvio Di Nocera ognuno rappresenta un compagno, amante e complice di questo incredibile viaggio nel rock’n roll.

Ore 23.30 II Dj set

TIBET (final)