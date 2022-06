Psicologo, tantissime le recensioni online: 1 campano su due alle prese con stress e depressione

La pandemia è stato un periodo duro per moltissime persone, che hanno visto crescere le proprie insicurezze e paure dal punto di vista economico, sociale e intimo. In Campania, in particolare sul web, sono arrivate tantissime richieste di supporto psicologico: 1 campano su due – che ha prodotto una recensione raccolta dalla startup Serenis – è alle prese con stress e depressione.

Il nuovo contesto sociale, gli strascichi della pandemia e in generale le nuove sfide e gli scenari complessi hanno avuto e hanno ancora effetti importanti a livello mentale. Tanti, dunque, hanno pensato di ricorrere alla psicoterapia sul web, nonostante i pregiudizi negativi che gravitano intorno alla terapia.

Psicoterapia online, è boom ma attenzione alle truffe

Il web spesso nasconde insidie, specialmente in campo medico. Per questo motivo la startup Serenis vuole provare ad aiutare i possibili pazienti a conoscere e riconoscere i migliori psicoterapeuti. Chi scegliere su Napoli nei vari ambiti, a seconda delle loro competenze?

Grazie all’impegno di Serenis nasce il premio Polaris, come spiega Daniele Francescon, cofounder di serenis.it: “il digitale ha il grande pregio di rendere più accessibile il benessere mentale, non solo per un tema economico o di comodità, ma anche perché riduce le “frizioni” del prendere la decisione di rivolgersi a un terapeuta e “ammorbidisce” lo stigma che da sempre ha accompagnato la psicoterapia. Polaris nasce proprio con questo obiettivo: dimostrare gli effetti virtuosi dell’integrazione e della complementarità tra fisico e digitale (ndr, solo l’1% dei terapeuti premiati lavora con Serenis, mentre il resto riceve in studio in modo indipendente), proponendosi contemporaneamente, nel suo piccolo, come garanzia di qualità online, grazie al coinvolgimento di un gruppo di specialisti esterni autorevoli nella valutazione dei profili dei terapeuti premiati”.

I premiati di Polaris a Napoli

Serenis ha dunque raccolto le recensioni online, le ha vagliate e validate tramite il parere di illustri terapeuti: in questo modo ha potuto proporre una rosa di 5 premiati per ogni provincia d’Italia.

A Napoli si distingue la Dott.ssa Graziella Pisano per numero di recensioni ricevute (ben 171), che esercita a Frattamaggiore, ed è la miglior professionista del capoluogo nel trattare la depressione.