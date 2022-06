Regione Campania, EIC e Gori per il risanamento del fiume Sarno

Energie per il Sarno. L’impegno di Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori per il risanamento del fiume Sarno.

Raccogliere informazioni utili sul fiume Sarno, sugli impianti di depurazione e su tutti gli interventi in corso, visionare le mappe interattive degli scarichi in ambiente, monitorare i passi in avanti compiuti e inviare proposte e segnalazioni. Sono queste alcune delle funzionalità presenti sul portale energieperilsarno.it, nato dalla sinergia tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori e ispirato ai valori di chiarezza, trasparenza e condivisione. Il sito è stato presentato ufficialmente questa mattina nell’ambito del Green Med Symposium, la tre giorni organizzata dalla Regione Campania presso la Stazione Marittima di Napoli, che ha visto aziende ed enti locali confrontarsi su sostenibilità, innovazione tecnologica e sviluppo per il Sud.

L’obiettivo

L’obiettivo di energieperilsarno.it è quello di coinvolgere la comunità nelle azioni messe in campo per il disinquinamento del nostro corso d’acqua, finalmente oggetto di un importante programma di risanamento che restituirà alle sue acque l’originaria bellezza. Proprio a tal fine, infatti, Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano hanno deciso di unire sforzi e risorse per la realizzazione di 42 interventi volti al completamento degli schemi fognari e depurativi, su un’area di 500 chilometri quadrati, con una popolazione di circa 850.000 abitanti. Tra gli obiettivi da realizzare, entro il 2025, l’eliminazione di 113 scarichi in ambiente, l’estensione del servizio di fognatura a 88.000 abitanti e del servizio di depurazione a 421.000 abitanti. Un impegno che coinvolge anche le amministrazioni comunali, le associazioni e i cittadini, che per la prima volta, attraverso il portale, possono partecipare al cambiamento.











“Il portale energieperilsarno.it, sviluppato da un gruppo di lavoro interno a Gori, nasce dalla collaborazione tra istituzioni al fine di condividere e sigillare un impegno che ha l’obiettivo di trasformare e migliorare il territorio. Desideriamo che le nostre azioni siano trasparenti e misurabili e si traducano in un patrimonio di informazioni a cui tutti i cittadini possono liberamente accedere, per scoprire di più sul nostro operato e su cosa accade nei loro comuni” dichiara il Presidente di Gori, Sabino De Blasi. “Energie per il Sarno rappresenta una coraggiosa esperienza di trasparenza che oggi coinvolge l’intera comunità. Per questo motivo è fondamentale la partecipazione dei cittadini. A tal fine avvieremo domani una vasta campagna di comunicazione, che si avvale di strumenti cartacei e digitali, con l’obiettivo di informare il più possibile sull’esistenza del portale” sottolinea la responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsibility di Gori, Mara De Donato. “La possibilità di monitorare costantemente il grande lavoro che EIC, Regione Campania e Gori stanno svolgendo per raggiungere il traguardo della bonifica integrale del bacino idrografico del Sarno rappresenta una garanzia per i cittadini e per tutti coloro che vorranno seguire l’avanzamento dei lavori. Concretezza, trasparenza e programmazione sono le parole chiave che abbiamo adottato per restituire alla Campania un ambiente sano e un mare pulito” conclude il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.