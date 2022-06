Scafati. Fiducia condizionata dei dissidenti, i retroscena del voto di bilancio

Superato lo scoglio Rendiconto 2021, l’amministrazione guidata da Cristoforo Salvati si ritrova a dare una sterzata agli atti propedeutici al bilancio di previsione. Anche qui sarà rincorsa sui numeri, considerato il monito arrivato in Consiglio comunale dai dissidenti Paolo Attianese e Antonella Vaccaro. La loro è stata una “fiducia condizionata” hanno spiegato, affinché si possano rispettare gli accordi programmatici di gennaio scorso, con i quali Salvati riuscì a superare il voto di sfiducia. Un accordo che ha comportato, doveroso sottolinearlo, anche l’ingresso in Giunta dell’assessore Gennaro Avagnano. Un ingresso che ha lacerato i già precari equilibri in maggioranza, ma tutto sommato l’unità sembra ritrovarsi puntualmente dinanzi alle votazioni decisive, quelle, per intenderci, che potrebbero portare il Comune di Scafati nuovamente al voto. Si litiga dal lunedi al sabato, ma la poltrona è sacra. O almeno è questa la sensazione. Ad ogni modo erano dodici i punti che il primo cittadino presentò alla città durante una conferenza stampa, punti sottoscritti da gran parte della giunta e dei consiglieri di coalizione, tranne i dissidenti. E sul rispetto di questi punti pare essere condizionato il voto al bilancio di previsione. Gran parte dei progetti finanziati dai Pics sono da terminare entro il 2023, sembra esserci tempo, in realtà alcuni progetti sono ancora in fase embroniale. E’ il caso del centro socio culturale nei locali ex Macello, del centro prima infanzia presso la Villa Comunale, di piazzetta Trentuno e del centro sociale di Mariconda. Anche la riqualificazione della villa comunale è in affanno, con il termine lavori previsti entro il 28 febbraio 2023. Se il Polo Scolastico è in dirittura d’arrivo con la gara d’appalto, e i lavori per le opere di urbanizzazione del Pip sono stati assegnati, non si vedono spiragli sulla stesura del Puc, sull’esternalizzazione dei tributi, sulla vendita delle farmacie (il bando viene annunciato da mesi) e sul bando per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali. Attività che potrebbero concretamente rilanciare l’ente attraverso un gettito economico di non pochi milioni di euro, così da poter definitivamente mettere la parola fine alle difficoltà dovute al contenimento della spesa imposto dal piano di riequilibrio. Progettualità e programmazione a parte, non è secondaria anche la questione politica, sempre viva e tumultuosa. Perché agli accordi scritti, seguono quelli verbali. E qui cala il sipario. Non solo dissidenti, Salvati ha da sciogliere anche il nodo Laura Semplice e Antonio Carotenuto, che seppur hanno garantito il voto al Bilancio, restano in posizione border line, e la loro richiesta di Presidenza del Consiglio sempre in piedi.

Adriano Falanga