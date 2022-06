Angri. Consiglio Comunale: via libera a rendiconto e ZTL (video)

Seduta fiume per l’assise cittadina ormai aperta al pubblico sotto la vigile presidenza di Massimo Sorrentino. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto della Gestione dell’esercizio 2021 e l’approvazione del bilancio consolidato servizio 2020.









In discussione anche l’approvazione della Ztl e del regolamento di Polizia Locale.

Infine per la cronaca l’assente ex sindaco Pasquale Mauri ha comunicato l’adesione alla civica con a lui intestata lasciando il PD anche conseguenza della scelta fatta dal consigliere comunale Domenico D’Auria di aderire al nuovo gruppo politico “Progettiamo per Angri”.

Il servizio è di Luciano Verdoliva