Scafati. Fingono di essere poliziotti, due ore di terrore per un pensionato truffato

Si spacciano per forze dell’ordine e spillano soldi alle vittime, aperta una indagine a Scafati. L’allarme è stato lanciato attraverso i social, e il tam tam mediatico si è presto concretizzato in segnalazioni e denunce presso la locale tenenza dei carabinieri. Due persone con un’auto Peugeot scura da alcune settimane, e in punti diversi del territorio, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine impongono l’alt e con il pretesto di una revisione scaduta o irregolarità amministrative e assicurative, spillano soldi alle ignare vittime. La truffa è stata segnalata sia in centro che in periferia, ed è emblematico il caso di un anziano 80enne scafatese. L’uomo, alla guida della sua vecchia utilitaria percorreva via Poggiomarino, quando sul confine con la città di Boscoreale viene fermato da quest’auto. Pare che i finti militari abbiano con loro anche una classica paletta, con la quale impongono l’alt. E’ un sabato sera di fine maggio, l’anziano accosta e gli uomini gli chiedono di seguirli. Dalla periferia arriveranno in una stradina del centro, e qui cominciano a “controllare” i documenti sia dell’uomo che della sua auto. Sanno che l’auto ha revisione scaduta, probabilmente grazie all’ausilio di una semplice applicazione telefonica, oppure contando sul fatto che la vittima guidi una vecchia auto. Da qui la minaccia di multa e sequestro dell’auto. L’anziano si spaventa, le richieste dei due si fanno sempre più insistenti e decise. O paga al momento, o gli porteranno via l’auto. Ma l’anziano pensionato non ha grosse somme con se, o almeno non tali da coprire le esose richieste dei finti poliziotti. Non contenti delle poche decine di euro racimolate, i due “scortano” il vecchietto, oramai in preda al panico, al più vicino bancomat costringendolo a prelevare diverse centinaia di euro. L’uomo sarà in balia dei truffatori per circa due ore, e soltanto alcuni giorni dopo, quando avrà metabolizzato la paura per quanto accaduto, deciderà di farsi assistere dall’avvocato Giovanni Bonifacio. L’episodio sarà così segnalato sia ai Carabinieri che alla Polizia municipale e Guardia di Finanza di Scafati. Il pensionato non è però l’unico ad essere stato avvicinato. Segnalazioni arrivano anche da via Martiri D’Ungheria e centro Plaza. La dinamica è sempre la stessa, viene esibita la paletta di ordinanza e imposto l’alt. Una volta fermata la vittima, in genere anziana, sola e alla guida di un’auto non propriamente ultimo modello, scatta la truffa. Gli episodi sono stati raccolti dai carabinieri di via Oberdan che hanno già avviato intense indagini, incrociando i dati e acquisendo i filmati delle videocamere di sorveglianza laddove disponibili. Sempre in città sembra essere ripreso il vecchio, classico ma mai assopito sistema dello “specchietto rotto”. I tentativi di questa truffa vengono segnalati generalmente su strade a scorrimento veloce, meglio ancora nei pressi degli imbocchi della statale 268, grazie ai quali i truffatori riescono a far perdere le loro tracce.

Adriano Falanga