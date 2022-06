Angri. Area PIP Via Nazionale chiesti seicentomila euro per il rilancio

Pulizia e sicurezza dell’area Pip di Via Nazionale e Via Santa Maria. L’Unità operativa complessa Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio ha chiesto al settore Servizi finanziari dell’ente in fase di predisposizione del bilancio 2022 seicentomila euro per la costituzione di un fondo occorrente per la pulizia della zona industriale comunale di Via Nazionale a seguito anche del dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria.







Importanti realtà imprenditoriali

La zona ospita molte realtà imprenditoriali locali ma, nel tempo, per ovvie vicissitudini è stata trascurata dalle varie amministrazioni che non hanno mai previsto un piano di sostenibilità ambientale. In Via Santa Maria resta ancora da decidere la gestione dell’area ludica realizzata durante la costruzione di nuovi capannoni industriali.









La genesi

L’area Pip comunale fu promossa e realizzata durante il decennio Postiglione che colse l’occasione di sottrarre questa vasta area a un nuovo possibile processo di urbanizzazione edilizia immaginato dai suoi predecessori negli anni novanta.

Luciano Verdoliva