Castel San Giorgio. Paola Lanzara si riconferma sindaco

Paola Lanzara si riconferma sindaco di Castel San Giorgio. I suoi concittadini l’hanno preferita all’altro candidato alla carica di sindaco Antonino Coppola.

La maggioranza

Per Paola Lanzara e la sua lista Impegno Civico si va verso una percentuale superiore al 70%: in Consiglio Comunale per il sindaco uscente 11 consiglieri, mentre i restanti 5 andranno tutti alla lista Civica per Castel San Giorgio che ha sostenuto la candidatura di Antonino Coppola.