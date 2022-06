eProInn, i veicoli diventano ibridi-solari

eProInn, tutte le info sul sistema proprietario HySolarKit per la conversione di autoveicoli convenzionali in veicoli ibridi-solari.

Il progetto che mira a trasformare le auto in veicoli ibridi della Spin-Off dell’Università di Salerno, nata nel 2014 da un’idea del professore del Dipartimento di Ingegneria Industriale Gianfranco Rizzo, potrebbe porsi come concreta alternativa al caro carburanti.

Ecco in cosa consiste nel dettaglio HySolarKit: due motori elettrici integrati nelle ruote posteriori, alimentati da una batteria addizionale; due pannelli flessibili su tetto e cofano; un sistema di controllo elettronico.

Nelle ruote posteriori sono integrati due motori elettrici (Hybrid Electric Retrofit System, “HERS”) che trasformano l’auto in una 4×4 a trazione ibrida (trazione convenzionale sulle ruote anteriori ed elettrica sulle posteriori).

I motori elettrici sono alimentati da una batteria addizionale al litio montata nel bagagliaio (al posto del “ruotino”). La batteria può essere ricaricata dai pannelli solari, dal veicolo stesso (durante le frenate o le discese, o assorbendo la coppia addizionale generata dal motore al fine di ottimizzare il rendimento complessivo) o dalla rete elettrica (operazione plug-in).

Dei pannelli solari flessibili ad alto rendimento sono montati sul tetto e sul cofano dell’auto con la funzione di ricaricare la batteria del veicolo, sia nelle fasi di guida che durante le fasi di parcheggio, in modo gratuito e senza emissioni di CO2.

Un sistema di controllo, collegato ad un display, pilota i motori elettrici sulla base delle richieste del guidatore e dello stato di carica della batteria, connettendosi al veicolo attraverso la porta OBD, di norma utilizzata per la diagnostica e senza interferire con la centralina di controllo originale del veicolo.

Il progetto HySolarKit è stato premiato con il “Seal of Excellence” di Horizon 2020 ed è attualmente portato avanti insieme ai partner industriali Landi Renzo, Mecaprom e Solbian nell’ambito del progetto LIFE-SAVE (Solar Aided Vehicle Electrification). L’obiettivo è lo sviluppo e l’industrializzazione del sistema, con costi molto ridotti rispetto all’acquisto di un nuovo veicolo ibrido o elettrico.