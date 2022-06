San Giuseppe Vesuviano. Scioglimento del consiglio comunale

Scioglimento del consiglio comunale. Arriva il Decreto anche per San Giuseppe Vesuviano. Il sindaco, Vincenzo Catapano, eletto nel giugno 2018 con una coalizione di liste civiche ma con la dichiarata vicinanza del primo cittadino alla Lega deve cedere il passo. Lo scioglimento era stato da tempo paventato.

Terzo scioglimento

Per San Giuseppe Vesuviano è il terzo scioglimento legato a presunte connivenze tra la macchina amministrativa e la criminalità in trent’anni, dopo quelli del 1993 e del 2009.“Per noi parlano anni di lotta chiara e aperta alla criminalità organizzata”, dice il sindaco Catapano che ha intenzione di presentare ricorso al Tar proprio come fatto dall’ex sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, espressione locale di Forza Italia. La sua amministrazione è stata la prima delle tre a essere mandata a casa anzitempo (le elezioni per il rinnovo dell’assise si sarebbero dovute svolgere anche in questo caso nel 2023) dal Consiglio dei Ministri. Era il 25 febbraio. Anche per Torre Annunziata analoga sorte di scioglimento.