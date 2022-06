Pagani. Coppia di commercianti rapinata davanti al mercato

Una coppia di commercianti è stata rapinata all’ingresso del Mercato Ortofrutticolo di Nocera Pagani. Vittime due coniugi che sarebbero stati attesi davanti all’ingresso della struttura.







Al mercato per il rifornimento

I due una coppia di commercianti, secondo quanto riporta il quotidiano “La Città” erano al mercato per l’approvvigionamento della merce ed erano da poco passate le cinque del mattino quando due malviventi, armati e con volto coperto hanno bloccato il mezzo dei coniugi minacciando l’uomo per farsi consegnare il denaro. I due malviventi sarebbero poi fuggiti in sella ad uno scooter. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.