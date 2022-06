Sant’Egidio del Monte Albino. Riapre al traffico Via Bendetto Croce

Sant'Egidio Del Monte Albino. Entro fine mese dovrebbe essere ripristinata la circolazione tra Via Benedetto Croce e Via Giovanni XIII

Entro fine mese dovrebbe essere ripristinata la circolazione tra Via Benedetto Croce e Via Giovanni XIII. La strada è stata lungamente interrotta per facilitare i lavori alla nuova rampa in uscita dell’A3 in direzione Napoli. Una interruzione necessaria per mettere in sicurezza il tratto interessato dai lavori. Il ripristino del tratto agevolerà anche i mezzi pesanti in entrata e in uscita dall’autostrada, proprio in vista dell’avvio della campagna di produzione e trasformazione del pomodoro.









Buone notizie anche per la Bretella M2

Da Angri intanto arrivano buone notizie sull’apertura della bretella M2. Sarebbero in via di completamento anche i lavori di messa in sicurezza del tratto tra Angri e Sant’Antonio Abate, un’apertura che consentirebbe un ulteriore alleggerimento del traffico veicolare da e verso il nuovo casello autostradale di località Paludicella che connette il sistema viario extra urbano con la Strada Statale 268.