Scafati. Appaltati i lavori del Polo Scolastico, opera da 16 milioni di euro

Appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico. “Dove abbiamo ereditato un cratere ci sarà un Polo di cultura, di legalità e di speranza per una Scafati migliore”, le parole del Sindaco Cristoforo Salvati. “La Stazione Unica Appaltante (SUA) ha comunicato di aver aggiudicato provvisoriamente i lavori di realizzazione del Polo Scolastico in via Oberdan – spiega – Si apre adesso la fase di verifica dei requisiti, al termine della quale, salvo imprevisti, l’aggiudicazione sarà efficace e si procederà con la contrattualizzazione della ditta e l’avvio dei lavori”. Un intervento dal costo complessivo di oltre 16,5 milioni di euro per realizzare il nuovo edificio scolastico con annessa palestra. “Oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato straordinario per la nostra città – continua Salvati – Il Polo scolastico rappresenta un’opera pubblica strategica, fondamentale per dare una collocazione definitiva alla popolazione scolastica. Un segnale significativo del passaggio dalla mala politica alla buona politica”. L’inaugurazione del cantiere avvenne il 9 luglio 2014, ad aggiudicarsi i lavori, allora quotati 9 milioni di euro (fondi europei) l’azienda scafatese Tyche srl, che però abbandonò i lavori ad inizio 2015 dopo aver incassato il primo Sal, generando un contenzioso ad oggi ancora in corso e lasciando un cratere di oltre 15mila mq in pieno centro. La diatriba nacque nel momento in cui dallo scavo emersero materiali di risulta delle precedenti costruzioni. Una quantità elevata e non preventivata, la cui rimozione comportava un costo tale da non poter essere compreso nel quadro economico del progetto. Il progetto venne ripreso dalla commissione straordinaria e proseguito con l’insediamento dell’amministrazione Salvati, e ha visto levitare i costi sfondando quota 16,5 milioni di euro. Via libera anche per l’assunzione di quattro tecnici a cui affidare la gestione dei progetti Pnrr. “La Cosfel ha autorizzato le assunzioni da noi programmate – sottolinea il primo cittadino – i quattro istruttori direttivi tecnici saranno assunti con contratto a 36 mesi. Entro il 30 giugno sarà pubblicato il bando. Realizzeranno quattro progetti diversi”. Tra questi la riqualificazione delle scuole cittadine, piazzetta 31 e la ristrutturazione di Palazzo Mayer. “A seguito del concorso, compatibilmente con la normativa, faremo una graduatoria da cui poter attingere per realizzare altri progetti sempre finanziati Pnrr – anticipa Salvati – una sfida che stiamo affrontando con la nomina di un consigliere delegato, l’ingegnere Domenico Acunzo, e che vede già acquisiti finanziamenti per oltre 5 milioni di euro oltre alle assunzioni dei tecnici”.

Adriano Falanga