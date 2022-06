Pagani. Degrado parco urbano, la nota di Calce e Sessa

Parco Urbano. Incuria e abbandono. C’è la denuncia dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa.

La nota

Il parco urbano, ogni giorno, è luogo di scorribande, di atti di vandalismo vero e proprio e di assalti di malintenzionati. Tutto ciò crea non pochi disagi ai residenti delle arterie circostanti che si trovano costretti a fare i conti con la mancanza di sicurezza che si crea quotidianamente a causa dell’abbandono e dell’incuria.













Le condizioni

A ciò si aggiungono le precarie condizioni igienico sanitarie in cui versa la struttura che si ripercuotono su tutto il vicinato. Chiediamo, dunque, a chi di competenza d’intervenire subito per pulire e mettere in sicurezza il parco onde evitare disagi alla collettività e di lavorare affinché la struttura possa essere restituita alla città.