Pompei. La devozione degli ex voto alla Madonna del Rosario

La fede popolare ha assunto manifestazioni rituali di ringraziamento nei duemila anni in cui la fede religiosa più praticata é stata prima pagana e successivamente cristiana.

Il filo rosso che unisce questo percorso di devozione alla cultura popolare fu raccontato nella mostra «Per Grazia Ricevuta, la devozione religiosa a Pompei antica e moderna» che fu inaugurata nell’Antiquarium di Pompei il 29 aprile 2016 e mise a confronto testimonianze di religiosità pagana con quelle mariane conservate nella Basilica della Vergine del Rosario promuovendo l’integrazione tra turismo archeologico e pellegrinaggio religioso.

L’esposizione «Per Grazia Ricevuta» fu composta di tre sezioni: «Sacra pompeiana, sezione archeologica»; «Dall’iconografia pagana all’iconografia cristiana»; «La devozione mariana nel santuario della Beata Vergine del Rosario», in cui furono messi a confronto rituali pagani e cristiani.

In esposizione furono posti ex voto e/o rappresentazioni religiose prima e dopo Cristo. Statuette, lacrimatoi, bruciaprofumi, lucerne, perle, pietre preziose, testine, busti (esposti nella mostra) erano stati donati per attirare la clemenza dei Dei pagani.

Di altro tipo (ma non molto diversi nel loro significato) sono gli ex voto esposti nella Basilica di Pompei: volti, braccia o gambe in d’argento, quadretti che raffigurano in forma semplice miracoli della Madonna di Pompei ecc. . Insomma un percorso di testimonianze reliogiose allestito nei corridoi del Santuario.

Nella puntata del 9 giugno scorso di una popolare trasmissione televisiva é stato nuovamente commentato il valore religioso degli ex voto. Un servizio girato in Santuario ha visto come protagoniosta don Giuseppe Esposito, parroco della comunità pompeiana del Santissimo Salvatore mentre nello studio televisivo è in tervenuto don Ivan Licinio, Vice Rettore del Santuario.