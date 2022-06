Pro Loco Angri. Al via la “Festa del Pomod’Oro”. Premio alle eccellenze del territorio.

L’evento dal 17 al 21 giugno

Ai nastri di partenza l’evento con cui la Pro Loco, all’interno della rassegna Angri Città d’Arte, vuole celebrare il frutto per eccellenza del territorio, il pomodoro con tutto l’indotto che vi ruota intorno e al contempo, premiare quelle persone che si sono distinte in diversi settori diventando eccellenze del territorio.

Festa del Pomod’Oro. Seconda edizione

Forte del successo della prima edizione, che nonostante il periodo della pandemia ha visto il coinvolgimento di numerose aziende e con esse degli imprenditori della filiera attraverso mostre convegni, workshop e incontri formativi, l’edizione del 2022 è ancora più interessante e coinvolgente.

La Pro Loco e le collaborazioni

La Festa del Pomod’Oro nasce dalla volontà della Pro Loco Angri, in collaborazione con Confesercenti Angri, Associazione Culturale Angri nel 2000, Camera di Commercio Salerno, Anicav e S.S.I.C.A, a cui quest’anno si è aggiunto anche il Mojo Drink Food che ha partecipato alla realizzazione del progetto dando ulteriore linfa all’evento.

Inaugurazione e festeggiamenti centenario S.S.I.C.A

La seconda edizione sarà inaugurata il 17 giugno con i festeggiamenti per il centenario della nascita della S.S.I.C.A., la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve – Fondazione di Ricerca, che svolge la propria attività di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale, di presidio tecnologico, di analisi e consulenze di laboratorio, di trasferimento dei risultati, di formazione e altre attività correlate, in favore delle aziende che operano nel settore conserviero dell’agroalimentare e che ha la sede centrale istituita a Parma e una sede distaccata proprio ad Angri. Una valenza significativa per l’intero territorio che la Pro Loco intende rimarcare.

Casa Pomodoro e le aziende

Elemento importante di questa edizione è la nascita di “Casa Pomodoro”, uno spazio polivalente realizzato pressola stessa Stazione Sperimentale, utile a promuovere e valorizzare l’intera filiera di trasformazione alimentare e quindi del pomodoro, dove aziende provenienti da tutta Italia che si occupano di innovazione, tecnologica, sicurezza, automazione industriale, progettazione di bruciatori e caldaie industriali sono presenti per approfondimenti e workshop.

Ordine Tecnologi Alimentari, convegno e analisi sensoriale

Importante collaborazione si è poi consolidata anche con l’Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio: il 18 giugno infatti si svolgerà il convegno sul ruolo del tecnologo e a seguire il laboratorio di analisi sensoriale del pomodoro con attribuzione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine.

L’obiettivo del presidente Pro Loco con il gruppo organizzativo

L’obiettivo che il presidente Pro Loco Aldo Severino, insieme a tutto il gruppo organizzativo, si è prefissato fin dalla prima edizione è infatti di trasformare l’evento in un riferimento regionale e nazionale nella valorizzazione della filiera di qualità con l’esaltazione del prodotto e il coinvolgimento di aziende del territorio.

L’esaltazione del pomodoro

La valorizzazione e promozione del pomodoro, da sempre nella tradizione del territorio angrese, ha una ricaduta diretta sull’attività del comparto e contribuisce allo sviluppo sociale e culturale della collettività, sia attraverso il coinvolgimento dei cittadini, sia attraverso un attento studio e approfondimento delle tematiche e problematiche collegate alla produzione, diffusione, commercializzazione del pomodoro italiano.

Il premio Pomod’Oro alle eccellenze del territorio

Oltre all’esaltazione del frutto si è voluto riconoscere un tributo, che avverrà nella serata conclusiva del 21 giugno, con il premio “Pomod’Oro”, alle eccellenze del territorio, che si sono distinte in diversi settori.

La madrina Veronica Maya e le categorie dei premiati

Quest’anno il premio è stato suddiviso in diverse categorie: industria, arte e spettacolo, attività e personaggio dell’anno. Tutte ricchezze del territorio che grazie alla loro professionalità, valorizzano la Campania, con madrina dell’evento Veronica Maya.

Importanza dell’evento e patrocini morali

Una manifestazione che, per l’importanza della tematica, ha ottenuto i patrocini di: Comune di Angri, Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, Regione Campania, Anicav, Confindustria provinciale Salerno, Camera Commercio Salerno, Confesercenti provinciale Salerno, Enac e Rai Campania.