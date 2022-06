San Marzano Sul Sarno: avviso pubblico per i centri estivi (video)

San Marzano Sul Sarno: avviso pubblico per i centri estivi

Al via l’avviso pubblico volto all’individuazione di eventuali gestori per la realizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzi diversamente abili dai 6 ai 14 anni. L’amministrazione della sindaca Carmela Zuottolo, e in particolare l’assessore alle politiche scolastiche Francesca Barretta, intervengono sul tema dell’accessibilità e dell’integrazione sociale mettendo a disposizione risorse e voucher per i prossimi centri estivi, dedicati anche ai soggetti più fragili.









Scadenza immediata

Ci sarà tempo fino al prossimo 17 Giugno per presentare richiesta di gestione per il progetto che avrà vita nello stesso territorio di San Marzano tra la fine di giugno e il mese di luglio.

Il servizio è di Alfonso Romano