Sorrento. Il duo Sòria live in un chiosco a piazza Tasso

La prossima esibizione dal vivo del duo Sòria (Mariarosaria Pellino Voce – Peppe Pacelli Chitarra) è prevista per venerdì 17 giugno presso il gastrobar “Chiosco Ercolano” nella centrale piazza Tasso a Sorrento. Si esibiranno con voce e chitarra in brani poetici e famosi della canzone classica napoletana, molti dei quali registrati sul loro primo C.D. “….e racconti”. Il Duo Sòria si è formato nell’estate del 2020. Il progetto condiviso è quello di scandire con una musica essenziale il lirismo intimo e appassionato dei più celebri brani partenopei. La canzone napoletana è stata oggetto di svariate interpretazioni nel corso degli anni ma gli stili essenziali si riducono a due: quello intimista in cui la canzone è musica che si accompagna alla poesia e quella à fronna (è limone) che è una dichiarazione musicata. Sono due stili diversi per tono di voce, tecnica e contenuto. I sòria appartengono al primo. La loro è musica da conservatorio. Ogni nota e parola è stata prima “digerita” e successivamente condivisa. Si apprezza il rispetto, quasi religioso, dei due interpreti nel porgere al pubblico parole e musica, pietre miliari dell’anima partenopea Uno dei punti di forza del duo (scafatese) Sòria è nella ricucitura esperienziale tra musica e parole in cui alle note musicali compete trasmettere impulsi e sentimenti per cui non sono stati ancira inventati i verbi e gli aggettivi. Riguardo ai due artisti (Maria Rosaria e Peppe) mentre il maestro Pacelli esprime con rigore il talento del chitarrista che ha avuto eccellent maestri, la gentile cantante Maria Rosaria Pellino esprime un talento naturale esploso in questa sua fase interpretativa della canzone classica napoletana. Il nome Sòria, ci hanno raccontato, riviene da risonanze culturali condivise e da richiami biografici