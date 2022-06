Pompei. E’ in costruzione a Varsavia una chiesa della Madonna di Pompei

Giovedì 9 giugno, Monsignor Salvatore Pennacchio, Nunzio apostolico in Polonia, ha celebrato la santa Messa a Varsavia, nella Chiesa della Madonna di Pompei, che è in corso di costruzione nella capitale polacca. Ha concelebrato, alla presenza della reliquia del Beato Bartolo Longo, donata dal Santuario, e dell’Icona della Madonna di Pompei, Monsignor Romuald Kamiński, Vescovo di Varsavia-Praga, che il 9 ottobre 2021 aveva celebrato la cerimonia di posa della prima pietra della Chiesa. «La vostra – ha scritto l’Arcivescovo della Città mariana, Monsignor Tommaso Caputo, in un messaggio inviato ai fedeli polacchi – è una comunità giovane, la cui storia ha inizio nel 2016 quando, accanto a un complesso residenziale in costruzione, fu eretta anche una cappella. Ogni giorno, proprio come a Pompei, recitate il Santo Rosario meditato in tutti i suoi venti misteri e l’Immagine della Madonna con Gesù sulle ginocchia, San Domenico e Santa Caterina è spesso accolta in altre comunità in una peregrinatio che ricorda tanto la nostra Missione mariana. E, proprio come avviene nel nostro Santuario, non si contano i pellegrini che, camminando di notte, giungono nella vostra chiesa. Ogni 26 del mese, poi, pregate dinanzi alle reliquie del Beato Bartolo Longo in memoria del 26 ottobre 1980 quando, in Piazza San Pietro, San Giovanni Paolo II proclamò Beato il Fondatore del Santuario. Apprendo con gioia che, guidati dal vostro parroco, don Roman Kot, state progettando la costruzione di una cappella laterale dedicata al Beato e che avete arrangiato nuovi canti dedicati alla Madonna di Pompei. Dalla vostra terra ci giungono tante notizie di grazie, ottenute dopo la recita della Novena d’impetrazione, composta dal Beato, e che voi chiamate “Novena pompeiana”».