Scafati. Salvati senza maggioranza, Semplice e Carotenuto passano all’opposizione

Terremoto a Palazzo Mayer, dopo l’addio di Anna Conte e Nicola Cascone, questa mattina hanno ufficializzato il passaggio in minoranza anche Laura Semplice e Antonio Carotenuto. Il sindaco Cristoforo Salvati resta così con appena 11 consiglieri, contro i 13 della minoranza. Numeri che non bastano per l’approvazione del bilancio. Urne sempre più vicine. Ufficialmente i due esponenti del gruppo Noi per Scafati non hanno fornito motivazioni politiche.

AF