ANGRI un bando per la formazione gratuita per la transizione digitale

È ufficialmente aperto il bando per la selezione di 20 giovani per la partecipazione al laboratorio formativo nell’ambito della iniziativa finanziata dalla Regione Campania “Benessere Giovani – Organizziamoci” presso il Comune di Angri.

Il programma formativo gratuito per NEET, studenti universitari, neolaureati e dottori di ricerca, è volto ad approfondire tematiche legate al mondo del digitale e opportunità derivanti dal PNRR per orientare i giovani all’imprenditorialità e alle nuove professioni, favorire la contaminazione tra mondo universitario e imprenditoriale e consentire alle imprese aderenti di abbracciare il paradigma dell’Open Innovation sperimentando nuovi approcci e soluzioni generate dai giovani.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Angri con la collaborazione di Dpixel, società del gruppo Sella che da oltre dieci anni opera in ambito startup e innovazione avviando importanti iniziative di matching e valorizzazione tra startup, imprese e istituzioni. Un momento formativo dove si incontrano l’imprenditorialità, la sostenibilità e la transizione digitale .

Il bando scade il giorno 20 Giugno alle ore 14:00

Per avere maggiori informazioni segui i canali social di dpixel e vai sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it