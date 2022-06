Angri. Sicurezza dell’area di Via Monte Taccaro. L’UOC Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio ha previsto euro da destinare alla realizzazione di marciapiedi

Angri. Via Monte Taccaro, ventimila euro per i marciapiedi

Marciapiedi. Si pensa alla sicurezza dell’area di Via Monte Taccaro. L’unità operativa complessa Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio ha previsto, per il prossimo bilancio 2022, circa ventimila euro da destinare alla realizzazione di marciapiedi nella parte terminale della strada pedemontana di Via Monte Taccaro che conduce al ormai popolare “Chianiello”.









La strada

La strada realizzata, negli anni ottanta, durante la realizzazione dei nuovi impianti delle pompe di sollevamento delle acque è, tuttavia, ancora priva di marciapiedi. Nei prossimi mesi di tenterà di ovviare alla definitiva realizzazione dei marciapiedi fondamentali anche per la sicurezza di centinaia di persone che ogni giorno dell’anno precorrono questo tratto di strada pedemontana per fare trekking e sgambatura.

RePOL