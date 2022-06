Pagani. Commissioni deserte. Il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia Vincenzo Calce in una nota manifesta le sue preoccupazioni

Pagani. Commissione Controllo e Garanzia flop. L’ira di Calce

Commissioni deserte. Il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia Vincenzo Calce in una nota manifesta le sue preoccupazioni: “E’ da oltre un anno che sono Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, organismo speciale del Comune di Pagani con il compito di approfondire tempi e di controllare atti e scelte gestionali. A oggi poche volte, in un anno, nonostante regolari convocazioni, siamo riusciti a svolgere le riunioni di commissioni e a espletare il nostro ruolo. Ciò per assenza di dirigenti, funzionari e assessori che, puntualmente, disertano gli appuntamenti” si legge.









La denuncia

“Da presidente mi trovo costretto a denunciare tutto ciò a chi di competenza. Pensare di bloccare il controllo e ostacolare il ruolo dei commissari e’ da folli e non consentirò a nessuno di farlo” conclude la nota di Calce.