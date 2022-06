Pompei. 26 giugno processione delle diocesi campane per la famiglia 

Cì é grande attesa nel mondo cattolico per il X Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà domenica 26 giugno sul tema “L’Amore familiare: vocazione e via di santità”. E così, mentre a Roma, dal 22 al 26 giugno, si vivranno giorni di riflessione, festa e preghiera insieme a Papa Francesco, nelle diocesi del mondo ci si unirà spiritualmente al Santo Padre in un Incontro mondiale “diffuso”. Il 26 giugno, i fedeli di tutte le diocesi campane si ritroveranno a Pompei. dove é fissato alle 16.30 un appuntamento in Piazza Esedra dei partecipanti di un percorso a piedi verso il Santuario di Pompei definito “breve pellegrinaggio”!. Attraverserà via Plinio e via Roma “accompagnato” dalla recita del Rosario. Alle 18, nel Piazzale San Giovanni XXIII, si vivrà un momento di festa in cui si ascolteranno le testimonianze di vita concreta di alcune famiglie. Alle 19, i Vescovi campani celebreranno la Santa Messa e consegneranno ai presenti un mandato a evangelizzare attraverso la rispettiva testimonianza.