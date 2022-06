Pompei. L’Istituto Maiuri sul podio per un premio dell’Agenzia delle entrate

Per l’anno scolastico 2021-2022: l’Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” si é aggiudicato un premio dell’Agenzia delle Entrate sulla base di un progetto per la valorizzazione di spazi ed edifici pubblici con i proventi delle tasse. La consegna del premio agli allievi é stato consegnato ad una rappresentanza della Maiuri presso la sala “Enaudi” della sede dell’Agenzia delle Entrate di via Montedonzelli di Napoli. Il sindaco di Pompei da parte sua si è impegnato a realizzare il progetto vincitore, che consiste nella riqualificazione della “Fonte Salutare”, già protagonista di un piano restyling, ma anche nel rendere i ragazzi protagonisti della sua fase progettuale. In conclusione i ragazzi della Maiuri collaboreranno con l’ufficio tecnico comunale per realizzare il progetto arricchendolo con le loro idee. La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione e informazione, realizzate nell’ambito del progetto “Fisco e Scuola”, ha promosso, per l’anno scolastico 2021-2022, un concorso sul tema della legalità fiscale, con l’obiettivo di far riflettere gli studenti sul valore etico e sociale della contribuzione fiscale e sul rispetto delle regole di contribuzione alla base della convivenza civile. I destinatari del concorso sono stati gli alunni delle scuole primarie (classi quarte e quinte) e secondarie di 1° e 2° grado della Campania con cui si é inteso promuovere la cultura della partecipazione e della consapevolezza dell’uso dei proventi di tasse e imposte. Agli studenti è stato chiesto di elaborare un progetto realizzabile di valorizzazione del territorio urbano: la riparazione di una fontana pubblica, la pulizia di un parco o di un monumento imbrattato, la riparazione o l’acquisto di niove giostrine, l’istituzione di un premio dedicato ad un personaggio illustre, la creazione di un’App per migliorare la fruibilità dei servizi comunali etc. Una proposta che ha dovuto tener conto della concreta possibilità di essere realizzata in base alla sostenibilità economica.