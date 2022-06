Pompeii. Il Parco Archeologico valorizza l’ambiente per la Mueum Week

Oggi (17 giugno 2022) al Parco Archeologico di Pompei si focalizza l’attenzione sulla difesa dell’ambiente nessa in campo negli ultimi anni. Tra gli ultimi interventi del Parco Archeologico attenti all’ambiente, ricordiamo: l’apertura per la giornata del paesaggio del Vivaio della Casa di Pansa che diventerà un centro di produzione per molte specie della Flora Pompeiana difficilmente reperibili in altri vivai, rarità botaniche, specie antiche coltivate secondo le tecniche in uso nell’antica Pompei.

E anche stato programmato il rimboschimento delle aree verdi a corona delle mura di Pompei: un tassello del piano di valorizzazione della biodiversità degli oltre 50 ettari del patrimonio verde al di fuori delle mura della città antica.

Infine, di qualche giorno fa è la riapertura di Casa di Cerere, dove è stato realizzato un sistema di illuminazione alimentata al 100% da un sistema di coppi fotovoltaici e dunque a impatto ambientale zero.