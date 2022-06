Scafati. Salvati appeso ad un filo, sul tavolo l’inciucio estivo

Terremoto a Palazzo Mayer, Laura Semplice e Antonio Carotenuto passano ufficialmente all’opposizione, lasciando Cristoforo Salvati con appena 11 consiglieri a fronte dei 13 della minoranza. “Attendo di conoscere le loro motivazioni” ha spiegato il primo cittadino, dopo aver ricevuto il documento protocollato dai suoi due oramai ex consiglieri. Poche righe, in cui viene soltanto formalizzato il passaggio tra i banchi della minoranza. Nessun dettaglio politico, se non quelle indiscrezioni che nelle ultime settimane hanno agitato i corridoi, e le speranze, della coalizione che sostiene Salvati. Probabilmente questa mattina i due, che hanno costituito il gruppo “Noi per Scafati” poche settimane fa, renderanno pubbliche le loro motivazioni. Certo è che il loro dissenso è iniziato nel momento in cui c’è stata l’ultima rimodulazione della giunta, quella che riuscì ad evitare il voto di sfiducia in Consiglio, e che costò la “testa” degli assessori Arcangelo Sicignano e Pasquale Vitiello. Sullo sfondo le posizioni dei dissidenti Paolo Attianese e Antonella Vaccaro, che l’ebbero vinta grazie all’astensione, e all’entrata nell’esecutivo di Gennaro Avagnano con la riconferma di Raffaele Sicignano. Un ingresso, quello di Avagnano, fortemente stigmatizzato da Semplice e Carotenuto, che per protesta si dimisero da presidente della commissione Politiche Sociali la prima, e da consigliere delegato alla Protezione Civile il secondo. I due da allora non hanno più preso parte alle riunioni di maggioranza, salvo poi votare, una settimana fa, il Rendiconto 2021. “Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità” fecero sapere, poi la situazione è precipitata, e oggi è a rischio il voto al Bilancio di previsione, con il conseguente ritorno alle urne. Adesso Salvati ha diverse strade davanti: cercare l’equilibrio con un nuovo rimpasto, aprire alla minoranza per un inciucio di fine legislatura, oppure aspettare il voto di bilancio e prendere atto, voti alla mano, della fine del suo sindacato. Per l’inciucio potrebbe entrare in maggioranza il grillino Giuseppe Sarconio, da sempre vicino all’assessore Avagnano. Il suo ingresso è legato però alla decisione degli 11 fedelissimi rimasti, chiamati da Salvati a decidere se imbarcare Sarconio, recuperare qualche ex oppure tornare alle urne. E siccome la poltrona brucia a chi non ce l’ha, non è difficile immaginare un inciucio estivo. Senza i 13 voti per approvare il bilancio di previsione arriverà lo scioglimento dalla Prefettura di Salerno e la nomina di un commissario prefettizio che traghetterà la città fino alle elezioni. Semplice e Carotenuto avevano chiesto un passo indietro a Mario Santocchio per rilevarne la Presidenza del Consiglio. Operazione fallita, e ieri l’epilogo.

Adriano Falanga