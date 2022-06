Bracigliano dal 10 Luglio la quarta edizione delle Vacanze Musicali

Dal 10 al 12 luglio 2022, parte la quarta edizione delle Vacanze Musicali di Bracigliano, organizzata dall’ associazione “Musica Giovani”. Si tratta di un campus estivo di musica per giovani musicisti.

Tre giorni dedicati alla musica, in un clima di vacanze e in un contesto eccezionale, paesaggistico e artistico, qual è il convento di San Francesco d’ Assisi di Bracigliano. Giovani musicisti, si incontreranno per perfezionare, insieme, un programma da concerto e per vivere un’esperienza collettiva attraverso la musica.

Alla fine della manifestazione si terrà un concerto con la partecipazione di tutti i partecipanti alla vacanza musicale. Unica nel suo genere, la manifestazione, condivisa con entusiasmo dal padre guardiano Corrado Landi del convento, ha, non solo lo scopo di esaltare la grande tradizione musicale di Bracigliano, ma anche quello di far apprezzare un territorio che vanta bellezze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche di altissimo livello. La direzione artistica è affidata al violoncellista Valerio De Nardo. Presidente onorario: Pasquale Ruggiero.

Tra gli insegnanti: Valerio De Nardo, Marzia De Nardo, Carmine De Nardo, Angelo Basile, Ferdinando Sarno, Shaady Mucciolo, Chiara Della Monica.

Per l’iscrizione ci si può rivolgere alla segreteria dell’associazione “Musica Giovani” (tel. 3337497459). Le vacanze musicali, sono dedicate alla memoria del M° Carmine Sarno che collaborò sempre con entusiasmo e generosità.