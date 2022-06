Partita la seconda edizione della “Festa del Pomod’Oro” organizzata dalla Pro Loco Angri.

I Cento anni di ricerca nel settore conserviero S.S.I.C.A

Presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Angri un’intensa giornata dedicata alla valorizzazione del pomodoro e di tutta la filiera. I lavori sono stati aperti con la celebrazione dei cento anni della S.S.I.C.A che, oltre ad avere la sede a Parma, è presente con una sezione staccata proprio nel territorio angrese. Ad illustrare le varie tappe della ricerca per le industrie della trasformazione del pomodoro sono stati: Tiziano Baggio Direttore Generale SSICA e Luca Sandei Responsabile Area Conserve Vegetali SSICA che hanno approfondito il tema dello sviluppo delle qualità nutrizionali e nutraceutico-funzionali del Pomodoro Conservato made in Italy.

Le presenze istituzionali

Dopo il coffè break si è proseguito con il convegno sul riconoscimento del pomodoro pelato di Napoli Igp. Tante le aziende provenienti da diverse parti di Italia che hanno partecipato a “Casa Pomodoro” la novità di quest’anno con approfondimenti e workshop. Presenti per i saluti istituzionali, tra gli altri, Giuseppe Gorga, dirigente all’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, Marco Gambardella vicepresidente Confindustria Salerno, Pasquale Giglio vicepresidente Camera di Commercio Salerno e direttore Confesercenti Campania, il vicesindaco Antonio Mainardi con l’assessore alla cultura Giusy D’Antuono del Comune di Angri. Saluto e sostegno morale all’iniziativa sono giunti anche dal presidente della Provincia Michele Strianese, impossibilitato a presenziare.

Il convegno sul riconoscimento IGP

A seguire gli interventi dei rappresentanti del mondo industriale con Tommaso Romano presidente Consorzio tutela pomodoro San Marzano, Gaetano Torrente presidente Filiera alimentare Confindustria Napoli e vicepresidente Giovani industriali Anicav, Sonia Moscato referente OI Distretto del Pomodoro Centro Sud, Lino Cutolo presidente Comitato Promotore IGP pomodoro pelato Napoli.

Le collaborazioni

La giornata si è conclusa con un buffet a cura dell’azienda Il piacere della tavola, e con beverages del Mojo Drink Food & Rooftop. E proprio i titolari del Mojo, Pasquale Mainardi e Roberto Pauciulo sono stati parte integrante del progetto di questa edizione, apportando la loro collaborazione e sostegno.

La soddisfazione del presidente Pro Loco

“A nome di tutto il gruppo organizzativo – spiega il presidente Pro Loco Aldo Severino – ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento. Siamo soddisfatti per l’interesse positivo suscitato e questo ci sprona a fare sempre meglio consentendoci di porre già le basi per la prossima edizione”.

La madrina dell’evento e prossimo appuntamento

L’evento è stato allietato dalla partecipazione della madrina della Festa del Pomod’Oro Veronica Maya che presenterà in villa Doria anche la serata conclusiva del 21 giugno con il Premio Pomod’Oro, premio alle eccellenze del territorio.