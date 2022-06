Pompei. Elettronica al servizio dell’Archeologia

Il secondo caso di studio è costituito dai frammenti degli affreschi della Schola Armaturarum,

determinati dal crollo dell’edificio nel 2010 e in parte ancora non ricollocati. Due esempi iconici di grandi affreschi del patrimonio culturale mondiale che si trovano in

stato frammentario e sono conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei.

Partner del progetto “RePAIR”, assieme al

Parco Archeologico di Pompei

sono:l’Università Ca’ Foscari di Venezia

(ente coordinatore), la Ben-Gurion University of the

Negev di Israele, la IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, l’Associacao do Instituto Superior Tecnico Para a Investigacao e Desenvolvimento del Portogallo, la Rheinische Friedrich Wilhelms Universitat di Bonn in

Germania ed il Ministero della Cultura. Il progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e

innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea, nell’ambito della Grant agreement n. 964854.

Un apporto interdisciplinare di istituti scientifici e di ricerca che operano nel campo della computer vision, della robotica, dell’Intelligenza Artificiale, che si affianca alla attività di ricerca e studio dell’Archeologia e della Conservazione di Beni Culturali. On line è il sito internet del progetto www.repairproject.eu

che da questo momento,

assieme ai canali social dedicati (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) consentirà a

studiosi ed esperti, ma anche solo a curiosi di seguire l’evoluzione delle varie fasi delle attività.

Allo scopo di identificare il progetto è stato ideato un logo con una sua identità visiva, il cui concept

nasce dall’impiego di un frammento di affresco che si smaterializza fino a trasformarsi in pixel rappresentanti dalle forme geometriche; affiancato dal naming. La

creatività del logo esprime l’unione tra l’antico e le nuove tecnologie.

​