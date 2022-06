Gragnano. Non è soltanto la città della pasta e celebra in questo week end di fine primavera la ciliegia. Nel suggestivo Borgo Castello

Gragnano. Al Borgo si celebra la festa della ciliegia

Non è soltanto la città della pasta. Gragnano celebra in questo week end di fine primavera la ciliegia. Nel suggestivo Borgo Castello una completa declinazione del frutto che piace veramente a tutti: dai piatti alle marmellate fino alla celebrazione visiva e materiale con i costumi e sfilate di moda ispirato alla ciliegia di Castello promosse da Momag, l’Associazione Moda Mare Artigiani Gragnanesi.

Gli eventi

Da sfondo suggestivo le ballate e le danze popolari che animano le stradine del borgo. Chi si addentra nei cortili e nei portoni del borgo può visitare mostre pittoriche e scultorie nel modello della rievocazione storica. La musica del trio di fiati e quartetti di archi allieteranno la passeggiata dei visitatori tra i reticoli del borgo di Castello.









Il punto centrale

Punto centrale dell’evento è senza dubbio la piazza del Borgo punto di degustazione. Qui non solo le ciliegie ma anche i prodotti caratteristici e di eccellenza di Gragnano come la le tante varietà di pasta e il vino. Per arrivare al borgo è disponibile anche un servizio navetta con partenza da Piazza Amendola [Piazzale della Ferrovia] dove si potrà parcheggiare l’auto e usufruire dei mini van che attraverseranno la Valle dei Mulini fino al Borgo di Castello. Dalle 19,00 la seconda e ultima serata.