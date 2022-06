Pagani. Attivo lo Sportello Unico per l’Edilizia Digitale Italiano (video)

Pagani. Il Comune attiva lo Sportello Unico per l'Edilizia Digitale Italiano. Su indirizzo dell’assessore alle Politiche Urbanistiche

Pagani. Attivo lo Sportello Unico per l’Edilizia Digitale Italiano

Il Comune di Pagani attiva lo Sportello Unico per l’Edilizia Digitale Italiano. Su indirizzo dell’assessore alle Politiche Urbanistiche, Felice Califano, il responsabile dell’ufficio tecnico ha promosso il progetto d’informatizzazione completa dello Sportello che permetterà di abbreviare i tempi burocratici per gli addetti ai lavori e di garantire controllo e trasparenza di tutte le procedure. Ogni tipo di pratica edilizia dovrà obbligatoriamente essere inoltrata in formato digitale attraverso il portale del SUEDI (accessibile dal sito istituzionale del Comune nella sezione “Servizi Online”.







Inoltro delle pratiche

Tra le pratiche rientrano: nuove istanze (o varianti) in materia edilizia relative ai Permessi di Costruire, Segnalazioni Certificate d’Inizio Attività, Comunicazioni d’Inizio lavori, Segnalazioni certificate di agibilità e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di edilizia.





Al fine di usufruire del nuovo servizio tutti i tecnici interessati dovranno accreditarsi alla piattaforma registrandosi online, accedendo all’area riservata ai professionisti, procedura possibile anche attraverso il sito del Comune di Pagani richiedendo di registrarsi all’area Professionisti, inserendo il Nominativo, il Codice Fiscale, email e indirizzo Pec.

Redazione