Pompei. Eventi estivi per Robetti é un altro flop a spesa dei contribuenti

Quattrocentocinquantamila euro impegnati dall’amministrazione comunale di Pompei rivenienti dalle tasse pagate dai pompeiani non convincono l’opinione pubblica . Il Sindaco definisce “investimento” l’iniziativa di spendere i soldi delle casse comunali ingaggiando musicisti rinomati (anche se nel suo cartellone c’è anche altro), Il consigliere comunale d’opposizione Alberto Robetti è di opinione diversa, tant’è vero che ha dichiarato: “Più di una lista di eventi musicali a noi sembra il cartellone della tombola dal momento che non è stata predisposta una scaletta preventiva degli eventi musicali, culturali e artistici. Non si capisce – prosegue Robetti – cosa possa portare, in termini di “incoming” una serie di eventi assemblati senza precisare date e natura delle manifestazioni e che, grave mancanza, è carente di un progetto di promozione turistica”. Conclude Alberto Robetti ricordando:” Siamo stati alla BIT a Milano e alla fiera Internazionale del Turismo di Rimini la scorsa primavera, cosa abbiamo detto a riguardo ai Tour Operator considerato che a tutt’oggi mancano notizie dettagliate? Si parte il 24 giugno con il Festival dei Giovani con una kermesse di 3 giorni – incalza l’ex presidente del Consiglio Comunale di Pompei – Un’iniziativa che costerà più di 100mila euro per “ticket” al manipolo di cabarettisti dal target “Made in Sud”. Ho provato a chiedere a qualche giovane di Pompei se sapesse qualcosa a riguardo. La risposta è negativa. A questo punto mi chiedo se l’informativa è rimasta a zero a Pompei e sul territorio circostante a cosa serviranno tanti soldi spesi se non comporteranno un ritorno d’immagine e/o di visite turistiche?”. In sintesi la convinzione di Robetti (come lui stesso ha spiegato) è che un’amministrazione seria deve impegnarsi a promuovere con largo anticipo eventi e spettacoli musicali in modo da massimizzare i risultati in base alla cifra investita. “I risultati di un’iniziativa del genere si valutano richiamando quanti più visitatori possibile in una città rinomata per archeologia e fede cattolica. Al contrario il “cartellone della tombola” predisposto dall’amministrazione comunale pompeiana assegna vincite da 450 mila euro mentre a commercianti, i albergatori e ristoratori non compete neanche il rimborso di un ambo e non sono assolutamente considerate le altre categorie sociali (impiegati e operai pubblici e privati, commessi, liberi professionisti, artigiani, pensionati ecc. ecc.) A loro (altro che tombola) è riservato solo un solitario.