Remodule, nuova vita alle batterie delle auto elettriche

Remodule raccoglie i pacchi batteria dismessi dalle aziende automobilistiche per verificare con una tecnologia proprietaria quante possono avere una nuova vita. La start up modenese ha vinto il premio speciale offerto da Repower nell’ambito del Premio Gaetano Marzotto, una delle più importanti competizioni di start up del Paese e d’Europa. Ha anche conquistato il Premio Mobilità 2019 con una menzione speciale nella categoria economia circolare.

L’idea nasce all’interno del percorso d’imprenditorialità “TACC – Training for automotive companies creation”. La soluzione prevede il recupero dei pacchi batterie dismessi dai veicoli ibridi ed elettrici. Si procede poi con il loro disassemblaggio per estrarne le celle. Con la tecnologia di testing proprietaria viene riconfermato valore a ciascuna cella, certificandone lo stato attuale e la vita futura che ognuna può ancora assicurare. La soluzione sviluppata è sia hardware che software: da un lato è stata progettata una scheda elettronica rigenerativa, in grado di mettere alla prova le singole celle e monitorarne le prestazioni. Dall’altro lato una serie di algoritmi, sviluppati internamente, permette di ricavare i parametri necessari alla certificazione finale.

Due le parole chiave della loro mission: sostenibilità, perché è un progetto per ridare valore economico alle batterie dismesse delle auto elettriche; innovazione, perché cerca di risolvere i problemi di oggi con le soluzioni di domani. Il team, che muove i primi passi nell’Unimore, è citato da Forbes Italia nella Categoria Energia della Top 100 Under 30 della rivista.

Per riutilizzare le celle provenienti dal settore automotive, è fondamentale assegnare un valore economico ad ogni singola cella testata. Il cruciale passaggio da “rifiuto” a “prodotto” delle celle, alle quali viene trovata una nuova collocazione sul mercato, permette di dare solidità economica al progetto e di aiutare i clienti del brand, produttori di accumulatori stazionari, a ridurre drasticamente il costo di fornitura di celle di qualità. Inoltre, viene offerta alle case automobilistiche l’opportunità di risparmiare i gravi costi di smaltimento del componente più tecnologico dei veicoli, il pacco batterie.