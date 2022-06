Scafati. Lo stato della sanità dell’agro, l’analisi di Michele Russo (video)

Scafati. Lo stato della sanità dell’agro, l’analisi di Michele Russo

La fine dell’emergenza Covid pone l’ospedale Scarlato in un limbo, e la sua futura utilizzazione è ancora incerta. Già polo pneumologico, è stato convertito nel Marzo 2020 in Polo Covid. Dalla Regione Campania non è ancora chiaro quale sia l’orientamento che ridisegna la sanità nell’agro noverino e della struttura scafatese. Scafati da anni è stata ormai cancellata dal normale sistema ospedaliero, privata, per incomprensibile scelta politica, del pronto soccorso e degli annessi reparti di ricovero e degenza.









La sanità nell’agro. Crisi senza soluzioni

Sono settimane difficili per gli ospedali dell’agro. Qui la sanità campana mostra la parte peggiore di una annosa gestione caratterizzata da approssimazione e mancanza di conoscenza del territorio che ha precise responsabilità da parte di chi doveva organizzare e razionalizzare le maggiori strutture ospedaliere tra Scafati, Sarno e Nocera Inferiore.

Il servizio è di Alfonso Romano