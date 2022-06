Nocera Inferiore. Sanità: ancora carenza di medici all’ospedale

Emergenza personale all’Umberto I. L’arrivo dei mesi estivi preoccupa particolarmente per la carenza del personale medico e sanitario. Allarme anche per il reparto di rianimazione, senza turni di guardia H 24, ma anche alla neurochirurgia e all’ortopedia. Da metà luglio saranno solo tre i medici in servizio nei reparti di terapia intensiva e rianimazione mentre da settembre resteranno in due a gestire il reparto.









La carenza dei medici e l’esodo

A metà luglio andrà via uno dei medici vincitori di concorso, mentre a settembre andrà in pensione il primario. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera Maurizio D’Ambrosio ammette la sofferenza del nosocomio ed evidenzia anche le carenze che si riscontrano in ortopedia, neo chirurgia e al pronto soccorso come afferma. Da Ambrosio anticipa, dalle colonne del quotidiano “La Città”, che l’azienda ha indetto un concorso per due ortopedici, e ne sarà approntato anche uno per neurochirurghi.