Pompei. Luna Park per beneficenza nella Fonte Salutare

In parallelo alla prima giornata in cui parte la prima edizione del Pompeii Young Festival il Leo Club Pompei e Pompei Sociale hanno organizzato ll Pompei Young Park.Consiste nell’allestimento di uno stand dedicato ai classici giochi da Luna Park, dove poter vincere uno dei tanti premi messi in palio sfidando un amico o un adulto (magari una) genitore! Si perché il Young Park che sarà allestito negli spazi della fonte Salutare (considerata la Villa Comunale di Pompei) i giochi sono per tutti, dai più piccoli ai più grandi.Per partecipare basterà lasciare una piccola offerta agli amici di Trame Africane che devolverà l’intero ricavato dell’iniziativa alla popolazione del villaggio #Machaka in Kenya