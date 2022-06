San Marzano sul Sarno. Tumori. La città ha accolto il progetto “Crisalide” per garantire un’assistenza sanitaria sul territorio a 360°

San Marzano. Il progetto crisalide per la prevenzione dei tumori

San Marzano sul Sarno ha accolto il progetto “Crisalide” per garantire un’assistenza sanitaria sul territorio a 360°. Promosso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, il progetto consiste in un nuovo screening gratuito della cervice uterina per l’identificazione dell’infezione da Papilloma Virus attraverso l’innovativo test molecolare “Full-pap test”.

L’occasione

Il comune di San Marzano ha voluto sfruttare quest’occasione per garantire un servizio di prevenzione fondamentale alla cittadinanza femminile, ospitando i membri dell’Istituto all’interno del centro vaccinale all’interno del Parco Urbano della città. Finora sono state oltre 150 le adesioni da parte dei residenti, che hanno risposto positivamente alla chiamata della politica.









L’iniziativa

Un’iniziativa virtuosa soprattutto a margine della pandemia da Covid-19, che ha accentrato la sanità sulla singola emergenza costringendo i cittadini a dover tralasciare campagne di prevenzione che rimangono fondamentali per la tenuta sanitaria del territorio.







Il servizio è di Alfonso Romano