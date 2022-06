Nocera Superiore. Due nuove uscite autostradali: progetto fattibile

Due nuove uscite autostradali: potrebbe essere un progetto fattibile. Per liberare l’Agro Nocerino dal traffico ci sarebbe bisogno della realizzazione di altre 2 uscite sul tratto dell’autostrada Napoli Salerno A3 e viceversa. Uscite da realizzare a Pagani e a Nocera Superiore. Questa in sintesi anche la proposta di Emiddio Ventre, attivista WWF, sulla questione che oltre a lanciare una petizione online ha incontrato anche il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano per discutere del progetto.







Il progetto

“Con mia grande sorpresa, ho constatato che l’amministrazione Cuofano ha già avviato un accordo di programma che coinvolge vari enti per l’apertura del casello in zona via Lamia Camerelle; opera fondamentale per l’alleggerimento del traffico e dello smog nell’intero Agro” dice Ventre.









Serve unità tra i comuni

“Adesso serve una sinergia tra i Sindaci di Cava de Tirreni, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Angri e tutti i cittadini dell’Agro, affinché si possa vedere quanto prima l’avvio dei lavori” conclude Ventre.

Cuofano si sta impegnando anche per il completamento della variante della Statale 18 di competenza della Provincia di Salerno ormai bloccato da anni nella zona Starza di Nocera Superiore e Nocera Inferiore.