Pompei. Invitalia al young festival a sostegno dei giovani

Invitalia partecipa al Pompeii Young Festival per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e professionali, offrendo ai giovani di Pompei la possibilità di costruire il proprio futuro rimanendo nella loro terra.

È il senso della presenza di Invitalia all’evento “Pompeii Young Festival” una Kermesse di 3 giorni a partire da stasera (24 giugno)

.

Massimo Calzoni, Coordinatore del Sistema Invitalia Startup ha ha informato che Invitalia illustrerà le misure agevolative de prgetti S&SItalia, ON Nuove Imprese a Tasso Zero con focus per le imprese femminili, Resto al Sud e Cultura Crea 2.0.

Francesca Cortesi da parte sua ha informato che Invitalia ispiegherà anche la misura agevolativa Selfiemployment