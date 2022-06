Sarno. Car sex nell’area industriale PIP di Ingegno

Sesso in auto nell’area industriale “Ingegno”. Il “Car Sex”. La notte l’area PIP di Sarno diventa zona di trasgressione e meta per questi particolari incontri a luci rosse. La zona industriale, come riporta il quotidiano “La Città”, è prediletta dagli amanti del genere e viene indicata come riferimento mediante annunci sul web e sui social.









Riferimento in rete

È facile trovare in rete gruppi amatoriali del Car Sex indicano come luogo preferito di riferimento tale zona. La zona del PIP e riferimento poiché è scarsamente illuminata, logisticamente è a pochi metri dal casello autostradale. L’area PIP è anche zona economica speciale ed è considerata come un volano per il sud ma dovrebbe essere rilanciata. Gli imprenditori che hanno investito nella zona aspettano che ci sia un’accelerata ai lavori per il miglioramento dell’area.