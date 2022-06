Scafati. “Ridateci i nostri spazi”, appello per ridare vita a Scafati Solidale

Piazza Madre Teresa Di Calcutta e Scafati Solidale abbandonate e nel degrado, arriva la denuncia di Scafati Arancione. Da un lato gli spazi verdi, oramai tutti o chiusi o nel pieno degrado, dall’altro le piazze, su tutte questa situata presso il centro commerciale Plaza. Si fa fatica a garantire una regolare manutenzione, e nell’assenza di qualsivoglia iniziativa sociale o culturale da parte delle Istituzioni, la piazza, tra i pochi baluardi aggregativi rimasti, vive tra rifiuti e non curanza. Due gli elementi simbolo del degrado: la vasca e l’ex istituzione Scafati Solidale. “Potrebbe essere uno dei luoghi di aggregazione più importanti del nostro territorio. Purtroppo, le condizioni in cui versa e lo stato di abbandono di interi spazi ne impedisce la fruizione”. La denuncia di Scafati Arancione. Non è la prima, perché più volte gli attivisti del laboratorio politico hanno denunciato la questione sicurezza e vivibilità. “Piazza Madre Teresa di Calcutta presenta una vasca centrale che dovrebbe rappresentare una caratteristica dell’arredo della piazza, ma che invece simboleggia il simbolo di degrado e di abbandono, ridotta a cloaca e ricettacolo di rifiuti – le parole del portavoce Francesco Carotenuto – Per non parlare della pubblica illuminazione a funzione alternata. Diverse volte abbiamo cumuli di spazzatura denunciate nei pressi delle scale che portano nei garage”. Garage più volte al centro di episodi di vagabondaggio e prostituzione. “Ma il simbolo del declino di quest’amministrazione è in particolar modo Scafati Solidale – aggiunge l’attivista Donato Langone – Sono più di tre anni che questa struttura ha chiuso. Un’opera che poteva permettere ai giovani della città di esprimere loro stessi attraverso l’arte, la musica e il teatro. Oggi è l’ennesima cattedrale nel deserto”. Attualmente destinata ad ospitare il consorzio “Comunità Sensibile”, in precedenza oltre agli uffici delle politiche sociali la struttura ospitava il forum dei Giovani, mentre teatro e bar erano gestiti dal caffè letterario. “Quello che poteva essere un luogo di aggregazione culturale e sociale sul quale far ruotare l’economia oggi è diventata un’opera lasciata all’incuria. Un situazione che provoca sfiducia verso le istituzioni e l’allontanamento dei giovani dal territorio – continuano Carotenuto e Langone – Nel dicembre scorso il Consiglio Comunale ha approvato la gestione dei beni comuni. Chiediamo il recupero del bene e l’attenzione da parte delle istituzioni, portando avanti la gestione dei beni comuni attraverso le associazioni, attivando il protagonismo civico e a costo zero. Restituiamo l’arte, la musica e il teatro alla nostra città. Ridateci tutto”.

Adriano Falanga