Angri. La denuncia: furti a raffica, Scampia luogo più sicuro e civile

Angri scalza anche città e zone ritenute per il furto delle auto molto insicure e poco raccomandabili. Si susseguono a raffica furti di veicoli e furti mirati delle varie alle componentistiche degli stessi. I controlli delle forze dell’ordine sono ormai azzerati e la città è praticamente senza difese tranne il passaggio di una “qualunque pattuglia”. Alla cittadina angrese appartiene, ormai, il triste primato di furti delle auto certificato anche dalle testimonianze social vittime. Una delle automobiliste vittime di furto ha esternato tutto il suo disappunto sul social dove ha praticamente evidenziato la sicurezza delle città dell’hinterland napoletano con Angri che sarebbe, a giusta guisa, diventato uno dei posti più insicuri della Campania.











Angri non è Scampia. Di più

“L’anno scorso ho lavorato per un anno a Scampia, lasciando la macchina dalle 08,00 e la riprendevo alle 14,00. Quest’anno ho lavorato a San Giovanni a Teduccio, nel Bronx, lasciavo la macchina dalle 08,00 e la riprendevo alle 14,00. Ho sempre ritrovato la macchina intatta. L’altro giorno in un parcheggio di Angri ho lasciato la macchina dalle 07,00 alle 10,00 e l’ho ritrovata senza una parte del motore e con cofano aperto. Dov’è il Bronx? In quelle zone ho sempre visto i controlli qui zero o meglio li ho visti solo per controllare la chiusura in orario dei locali in centro durante il lockdown” scrive la vittima del furto.