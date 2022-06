Franza: “Il nostro impegno per Nocera continuerà”

Il risultato elettorale non ha premiato la nostra scelta politica ma non condizionerà certo l’impegno futuro per la città”. Lo afferma Antonio Franza, Assessore uscente di Nocera Inferiore ed esponente di Nocera al Centro.

“In questi giorni – dice Franza – ho preferito non rilasciare dichiarazioni e soprattutto non rispondere alle continue provocazioni ricevute prima, durante e dopo la campagna elettorale”.

Dopo una attenta e serena valutazione, fatta insieme alle persone che non hanno mai smesso di starci vicino, la decisione è stata quella di non far mancare il nostro impegno per Nocera e per il territorio. Da semplici cittadini, da uomini e donne libere”.

Al neo eletto Sindaco, Avv. Paolo De Maio, faccio i miei complimenti per la vittoria elettorale, augurandogli buon lavoro.

Al nuovo Consiglio comunale ed alla Giunta comunale che verrà, chiederemo un forte impegno per la comunità di Nocera.

Valutazione delle osservazioni presentate al PUC, aggiornamento del SIAD, riconoscimento del Distretto del Commercio, ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore, realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Campania “Le città dell’Agro: un legame senza tempo. Storie di Santi e tradizione”

Su questi e su altri temi continueremo a lavorare con spirito costruttivo e orientato all’azione.

La passione e l’impegno profuso per il progetto politico di “Nocera al Centro” continuerà insieme ed in collaborazione con la nascente realtà associativa immaginata dal nostro riferimento in Consiglio comunale, prof. Giovanni D’Alessandro.

Un impegno che intendiamo coltivare e far crescere, convinti che lo sviluppo passi da un’azione decisa, da una reale unità di intenti, da competenze specifiche e da un forte spirito di squadra, presupposti imprescindibili per un lavoro proficuo”.