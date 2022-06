Pagani. Nomina importante per Annarosa Sessa. La consigliera comunale è stata recentemente nominata coordinatrice provinciale di Italia Viva

Pagani. Italia Viva: Sessa nominata coordinatrice Provincale

Nomina importante per Anna Rosa Sessa attuale consigliere comunale e già sindaco facente funzione della città di Sant’Alfonso. Sessa è stata recentemente nominata coordinatrice provinciale di Italia Viva.













Progetto di prospettiva

Già esponente di Forza Italia, con la quale è stata eletta in consiglio comunale, è stata accolta dal partito di Matteo Renzi dopo un lungo e ponderato cammino di avvicinamento avviato quasi due anni fa, quando in città, in occasione delle amministrative venne organizzata una coalizione moderata e riformista intorno alla candidatura di Vincenzo Calce. Sessa si ritroverà a ricoprire il ruolo lasciato da Angelica Saggese, nominata coordinatrice regionale.









L’organizzazione

Accanto a Sessa ci sarà anche Tommaso Pellegrino. Sessa ha tenuto a precisare che la nomina “non è un riconoscimento alla singola persona, ma di un gruppo che ha cominciato un percorso nel settembre 2020 creando a Pagani ma coalizione moderata e riformista di centro con il candidato Vincenzo Calce”. Spinta importante, nell’ottica di organizzazione del movimento, arriva anche da Santino Ruggero, figura di primo piano e organico al progetto politico nato a Pagani.

