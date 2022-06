Pervisto per domani affluenza di famiglie a Pompei in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie, in programma domani anche a Pompei oltre a Roma ed in altre città italiane. Per oggi alle or 16.30 si é tenuta l’adorazione Eucaristica nella Cappella Beato Bartolo Longo. L’iniziativa e l’accoglienza del X incontro mondiale della famiglia é stato organizzato dall’Ufficio per la pastorale della Famiglia e della Vita della diocesi di Pompei.