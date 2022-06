Scafati. Allagamenti: dragaggio rio Sguazzatoio, il sindaco esulta, ma l’opposizione frena

“Ci apprestiamo finalmente a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti in piazza Garibaldi. La Regione Campania ci ha dato rassicurazioni che per settembre partiranno i lavori per il ripristino della funzionalità idraulica del Rio Sguazzatorio”. E’ fiducioso il sindaco Cristoforo Salvati, a margine del tavolo di confronto concluso con l’ingegnere Roberto Vacca, dirigente della UOD 05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” – Regione Campania, dell’architetto Michele Parascandolo, direttore esecuzione del contratto, e dei progettisti di Hydrodata per gli interventi dell’Accordo Quadro. Presenti anche il responsabile del settore Nicola Fienga, e gli Assessori Daniela Ugliano e Raffaele Sicignano. “Ho avuto rassicurazioni – ha spiegato il Sindaco – rispetto all’attuazione degli interventi richiesti già a partire dai prossimi mesi. L’ingegnere Roberto Vacca, che ringrazio per la disponibilità e la grande competenza dimostrata, ci ha infatti garantito che agli inizi di settembre partiranno i lavori per il dragaggio dei sedimenti del Rio Sguazzatorio, necessari per ripristinare la funzionalità idraulica del canale ed evitare così il rischio di allagamenti”. I lavori saranno effettuati dal Consorzio di Bonifica, più volte finito nel ciclone per la mancata manutenzione dei canali del Sarno. “A seguire saranno eseguiti i lavori per il rifacimento degli attraversamenti stradali a valle di piazza Garibaldi. Si tratta di un piano di intervento complesso ma fattibile e risolutivo, che ci consentirà di garantire condizioni di sicurezza nella zona alla vigilia della stagione delle piogge ed evitare, così, il rischio di allagamenti”, conclude il primo cittadino. “Una buona notizia ai fini della pulizia del canale – replica dalla minoranza Michele Russo – Non è affatto vero che tale dragaggio risolverà il problema degli allagamenti di piazza Garibaldi, al contrario di quanto afferma il sindaco di Scafati che continua a spacciare illusioni. Il livello dell’acqua nella zona di piazza Garibaldi non dipende dal fondo del Rio Sguazzatorio e della presenza di fango, bensì dipende dal livello del punto di immissione nel Sarno di fronte alla stazione dello Stato”. Secondo il leader di Insieme per Scafati: “E’ evidente che di fronte a cose del genere la sfiducia è destinata solo a crescere, quando accadrà che, nonostante il dragaggio, gli allagamenti purtroppo continueranno. La soluzione vera che l’amministrazione comunale di Scafati e tutte le amministrazioni dovrebbero auspicare, piuttosto che interventi spot, è di vedere quanto prima concretizzarsi l’avvio delle opere di rifunzionalizzazione idraulica del Sarno e dell’intero bacino con i suoi canali. Solo così la politica potrà essere credibile”.

Adriano Falanga