Angri. La città riabbraccia il patrono San Giovanni Battista (video)

Emozione, lacrime e ricongiunzione con il patrono San Giovanni Battista. Si aprono le porte della collegiata per il lungo abbraccio tra il Santo patrono e la sua gente. Momento intenso durante la celebrazione della messa officiata da Don Enzo Leopoldo che emozionato, ha sottolineato la determinante presenza di tanti giovanissimi, segno tangibile di un nuovo avvicinamento tra chiesa e società.









Applausi liberatori

La celebrazione è stata più volte accompagnata da applausi, quasi liberatori. La normalità non è ancora raggiunta: pandemia prima e guerra poi hanno modificato e non poco il percorso dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Ma tutti sperano in un ritorno alla normalità già dal prossimo anno. Presenti tra le autorità anche il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco per la prima volta in città per questo intenso momento. Don Enzo Leopoldo e il comitato festa hanno saputo ancora una volta trasmettere, come nella tradizione, momenti carichi di emozioni. L’auspicio dunque che il prossimo anno questi intensi momenti possano trasformarsi nella definitica liberazione della gioia e della fede.

Aldo Severino