Sarno. Tutti in corteo per l’ospedale Martiri del Villa Malta (video)

“La salute vale, salviamo l’Ospedale!”. Sono stati circa 200 i cittadini di Sarno che si sono ritrovati per le strade della città con l’obiettivo di chiedere alle istituzioni uno stop al depotenziamento del presidio ospedaliero “Martiri di Villa Malta”.

Il corteo

Il corteo, organizzato sotto il nome del comitato “Insieme per la Salute”, ha visto la presenza di tantissime sigle associative e di tantissimi personaggi politici, meno consistente invece la presenza dei cittadini, forse impauriti dal grande caldo della giornata e dal lungo tragitto che ha portato la carovana per l’ospedale da Piazza 5 Maggio al presidio ospedaliero.









Presenti all’evento sono stati i senatori Antonio Iannone e Luisa Angrisani, ma anche i politici e amministratori della città come il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e consiglieri di maggioranza e opposizione. Non solo, al momento hanno voluto partecipare anche il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga e il vicesindaco di Striano Antonio Cordella. Gli attivisti alla fine del percorso hanno richiesto un tavolo comprensoriale tra tutti i sindaci dell’area per accompagnare possibili attività di potenziamento della struttura del “Martiri di Villa Malta”, sotto suggerimento di indicazioni di comitati e personale sanitario.













La battaglia di tutti

“Questa battaglia va fatta all’interno dei tavoli istituzionali perché a partire dal Governo Centrale esistono responsabilità sulle quali intervenire urgentemente” sono le parole del sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, che denuncia anche la disorganicità dell’Azienda Sanitaria Locale: “C’è una disorganizzazione di fondo, non è possibile che Sarno che fa più o meno gli stessi interventi durante l’anno di un pronto soccorso come quello di Battipaglia venga messo così alle strette”.











Una vita difficile nella struttura

“Vogliamo dimostrare ai cittadini che siamo disposti a sostenerli fino in fondo” dichiara invece Rosa Bellomo, consigliere di maggioranza del sindaco Canfora e coordinatrice del reparto di Ginecologia proprio all’ospedale di Sarno: “Ci hanno dato degli allarmisti quando abbiamo previsto la chiusura di ortopedia e sappiamo bene com’è finita. Se non ci si attiva subito per un potenziamento generale della struttura con del nuovo personale si rischia l’esplosione. Basti pensare ai tanti medici di cardiologia costretti a scendere al pronto soccorso, come lo stesso reparto di ginecologia, che quest’anno rimarrà chiuso sia il mese di agosto che quello di luglio. Chi viene poi spesso se ne vanno perché non vengono valorizzati”.

Il servizio è di Alfonso Romano

Interviste di Rossella Liguori